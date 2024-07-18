علياء عبدالسلام جاهزة لبطولة النرويج لزوارق الفورمولا 4

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت علياء عبدالسلام، الفتاة الإماراتية الأولى التي تشارك في سباقات زوارق الفورمولا 4 عن جاهزيتها للمشاركات المقبلة، وأولاها بطولة النرويج لزوارق الفورمولا 4، حيث تتوجه إلى النرويج في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري للدخول في أجواء البطولة التي تنطلق مطلع أغسطس المقبل.

وتُعدُّ علياء عبدالسلام الفتاة الإماراتية الأولى التي تخوض تجربة المشاركة في سباقات الفورمولا 4 والجي 15، وذلك تماشياً مع الخطط والتوجهات الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية من المنافسة في شتى المجالات. وأعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة عن توقيع اتفاقية رعاية مع المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام ممثلة فريق «2050» وذلك دعماً لمشاركتها في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا 4» و«الجي 15».

وعبّرت علياء عبدالسلام عن فخرها الكبير بانضمام نيرفانا إلى مجموعة رعاتها وقالت: «مع كل خطوة قبيل المشاركة تزداد ثقتي بأنني قادرة على تقديم الأفضل والوصول إلى مراكز تليق بطموحي كامرأة إماراتية في هذه الرياضة».

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