«أبوظبي إكستريم 5» في أبوظبي 2 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 5) إقامة النسخة الخامسة في أبوظبي 2 أغسطس المقبل في مبادلة أرينا، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح النسخ السابقة من البطولة في العاصمة أبوظبي، ومدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، والعاصمة الفرنسية باريس، التي أقيمت مايو الماضي، حيث استطاعت البطولة أن تجذب انتباه الجماهير بنزالاتها الحماسية والمثيرة.

وتتميز البطولة المقبلة بنزالات مبتكرة تمثل رؤية الإمارات في تعزيز الفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد.

وستشهد المنافسات التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة، أمس، إقامة عدة نزالات قوية في رياضتي «الجوجيتسو والجرابلنج»، أبرزها نزال الأمريكي أوريجاه فابير (بطل يو اف سي) ضد البرازيلي بيبيانو فيرنانديز «بطل العالم في الجوجيتسو في بطولات عالمية عديدة»، والبرازيلي رايرون جرايسي ضد مواطنه ماركوس كاروزينو، وفي الحدث الرئيسي المشترك يلعب الأمريكي كيفن لي ضد مواطنه شاد مينديز، والبرتغالي بيدرو باكيتو ضد السويدي ماكس ليندباد، بالإضافة إلى مشاركة أبطال الإمارات عمر السويدي وبلقيس الهاشمي.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة للبطولة: «تحقق أبوظبي إكستريم النجاح تلو الآخر منذ إطلاقها، ونستعد اليوم لتنظيم النسخة الخامسة، وفق أعلى المعايير العالمية والمقاييس الرياضية، ما يعكس تميزنا في إبهار المجتمع الرياضي العالمي، وإبراز قدرتنا على تقديم فعاليات استثنائية داخل دولة الإمارات وخارجها».

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