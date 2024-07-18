بشيرات خرودي تدشن مشاركة «جودو الإمارات» في«أولمبياد باريس» 28 يوليو الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تسلّم اتحاد الإمارات للجودو الجدول الزمني لمنافسات الجودو، التي ستقام ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وذلك مع وصول الشعلة الأولمبية إلى مدينة باريس.

وتنطلق نزالات الجودو، وفقاً للجدول الرسمي يوم 27 يوليو الجاري، وتستمر حتى 3 أغسطس بداية بمنافسات الفردي وانتهاء بمنافسات الفرق في اليوم الأخير، بحيث سيتم منح 15 لقباً أولمبياً (14 + 1) ممثلة لعدد 14 لقباً لأوزان الفردي للجنسين، ولقب واحد للفرق.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن البرنامج الرسمي لبطولة الجودو، يبدأ عند الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس 25 يوليو، بسحب قرعة البطولة، وهو موعد وصول منتخب الإمارات إلى باريس من معسكره التدريبي الختامي المقام حالياً في برشلونة، مشيراً إلى أن منافسات الوزن الخفيف تحت 48 كجم للسيدات تنطلق يوم 27 يوليو الجاري، وتحت 60 كجم للرجال، وأن الظهور الأول لمنتخب الإمارات يكون يوم الأحد الموافق 28 يوليو بمشاركة لاعبتنا بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم، واللاعب نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم للرجال.

وقال: الظهور الثاني لمنتخبنا في الأولمبياد سيكون يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو بمشاركة لاعبنا طلال شفيلي، في وزن خفيف المتوسط تحت 81 كجم، فيما سيلعب أرام جريجوريان في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو، ويشهد يوم الخميس الأول من أغسطس مشاركة لاعبنا ظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، بينما سيكون ختام مشاركتنا في الوزن الثقيل فوق 100 كجم عن طريق لاعبنا عمر معروف. وضمت القائمة النهائية المشاركة في منافسات الجودو ضمن الأولمبياد 122 دولة، من بينها 12 دولة عربية هي الإمارات، ومصر، والمغرب، والجزائر، و البحرين، وفلسطين، وتونس، وسوريا، والعراق، ولبنان، وجيبوتي واليمن.

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