منتخب أستراليا للسلة يتفوق على صربيا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت الأجواء الحماسية في الاتحاد أرينا ضمن مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي 2024، حيث واجه المنتخب الصربي المصنف الرابع عالمياً نظيره الأسترالي المصنف خامساً في لقاء جماهيري تميز بقوة الأداء والمنافسة الحامية وانتهى بتفوق المنتخب الأسترالي بنتيجة 84 -73.

وأظهر العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، مهاراته الاستثنائية مباراته الأولى في أبوظبي، حيث تألق بتسجيل 14 نقطة واستحوذ على الكرة 14 مرة. ويتطلع المنتخب الصربي لمواجهة نظيره الأمريكي في اليوم التالي.

كما تألق اللاعب الأسترالي باتي ميلز الذي أحرز 28 نقطة، وقدّم 5 تمريرات حاسمة ليختتم مشاركة فريقه في مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي 2024 بشكلٍ يواكب استعدادات فريقه للاستحقاقات القادمة.

واستقطبت المباراة المميزة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث تأتي بمثابة معسكر استعدادي قبل توجه الفريقين إلى فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما يسعى كلٌ من منتخب صربيا، وصيف بطولة كأس العالم لكرة السلة لعام 2023؛ والمنتخب الأسترالي، حامل لقب بطل كأس آسيا لكرة السلة لعام 2022 والحاصل على الميدالية البرونزية في طوكيو 2020، إلى تحقيق انتصارات أولمبية مميزة.

وللعام الثاني على التوالي، تستضيف العاصمة أبوظبي مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي، حيث يتضمن برنامج المنتخب الأمريكي مباراتين استعداديتين مع منتخب أستراليا، بطل آسيا لعام 2022 والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، ومنتخب صربيا، وصيف كأس العالم لكرة السلة العام الماضي.

وتحتضن هذه الفعالية الرياضية المرموقة أفضل مواهب كرة السلة العالمية، وتساهم في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة استثنائية لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية. وتتميز الإمارة بمرافق رياضية عالمية السمات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز