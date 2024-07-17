نادي مليحة يدعم صفوف فريق اليد بمحترفين مصريين

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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أعلنت إدارة نادي مليحة الرياضي برئاسة محمد سلطان الخاصوني عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي بالتعاقد مع لاعبين محترفين مصريين وهما الظهير الأيسر مصطفى خليل قادماً من نادي الريان القطري، وسبق له اللعب مع ناديي الأهلي والزمالك، ومحمد ياسين قادماً من نادي الزمالك، ليحلا بدلاً عن المحترفين السابقين عمر سيد الغولي والذي انتقل إلى نادي الشارقة، بينما تم الاستغناء عن المحترف الثاني المصري أحمد قاسم.

كما ضم النادي اللاعب عيد محمد السويدي لصفوف الفريق وسبق أن لعب في الموسم الماضي مع فريق العين لكرة اليد، لينضم إلى نخبة من اللاعبين المواطنين بالفريق.

ووجه إبراهيم سالم الحمادي مدير فريق كرة اليد بنادي مليحة جزيل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي لرعايته واهتمامه وتوفير جل متطلبات النجاح للفريق لتحقيق الطموحات المنشودة في ظل تجديد الثقة بالجهازين الإداري والفني.

وأكد الحمادي أن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد انطلقت في 21 يونيو الماضي بتدريبات محلية وستستمر للارتقاء بالجانبين البدني والفني إلى جانب الانسجام بين صفوف الفريق للوصول للدرجة المطلوبة للمشاركة في البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 وحتى 25 سبتمبر 2024، واعتبرها محطة مهمة في إعداد الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق في بداية شهر أكتوبر المقبل، وبطموحات وآمال عريضة لمواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات.

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