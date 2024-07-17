"اتحاد الملاكمة" يُنظم بطولة الإمارات المفتوحة استعداداً لآسيوية العين

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للملاكمة، بطولة الإمارات المفتوحة للملاكمة للعموم للشباب والناشئين والواعدين، يومي 10 و11 أغسطس المقبل بأبوظبي، وذلك استعداداً لإقامة بطولة آسيا للناشئين والواعدين بمدينة العين خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 10 سبتمبر من العام الحالي.

وأكد محمد الشبلي، المدير الفني للمنتخبات الوطنية حرص اتحاد الملاكمة على إقامة بطولة الإمارات في هذا التوقيت، كونها محطة مهمة في برنامج الإعداد لبطولة آسيا للناشئين بالعين الشهر المقبل، وكذلك دورة الألعاب الآسيوية للشباب في أوزباكستان "طشقند 2025“.

وقال “ تقام هذه البطولة المحلية للاستقرار بشكل نهائي على تشكيلة المنتخب المشاركة في البطولة الآسيوية، حيث تم إجراء بعض الموازين واختيار 7 ناشئين وناشئات - 6 لاعبين ولاعبة واحدة -، و5 واعدين، وهذا العدد قابل للتغيير زيادة أو نقصان بعد نهاية بطولة الإمارات المفتوحة".

وأضاف " من المقرر أن يشارك في البطولة ما بين 370 إلى 400 لاعب ولاعبة، من مختلف الفئات، وسيعقبها خوض لاعبو ولاعبات المنتخب معسكرين، أحدهما داخلي لمدة 5 أيام، والأخر خارجي لمدة 15 يوماً لم يتحدد مكانه بعد بين مصر أو تايلاند أو روسيا، ثم العودة لخوض منافسات بطولة آسيا في العين".

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