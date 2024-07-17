راشد الظاهري يصعد منصة التتويج في بطولة الفورمولا 4 الإيطالية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق البطل الاماراتي الصاعد راشد الظاهري، سائق سباقات الفورمولا 4 ذات المقعد الواحد، فوزا ثمينا ضمن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة الفورمولا 4 الإيطالية، على حلبة موجيلو الحافلة بالتحديات، بالقرب من فلورنسا في إيطاليا، وصعد الظاهري على منصة السباق الرئيسة، ليحتل المركز الثالث في السباق الثاني.

وأظهر السائق الإماراتي راشد الظاهري قدراته العالية، حيث تنافس مع أفضل السائقين الشباب الدوليين (أكثر من 36 سائقا من 25 دولة)، على متن مركبته ضمن فريق بريما حاملا ألوان" ياس هيت"، محتلا المركز الثالث، ليأخذ مكانه على منصة التتويج.

وفي اليوم السابق للمنافسات وخلال التدريبات الرسمية سجل الظاهري ثاني أسرع وقت، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام في تصفيات ما قبل السباق.

وفي الجولة الثانية وعلى مدار يومين، أنهى الظاهري السباق مسجلا نقاطا مهمة وضعته في مكانة مميزة بين المتسابقين.

وقال راشد الظاهري : سباقات التدريب كانت مثيرة، كنت أظهر تركيزا كبيرا ووتيرة حقيقية باستمرار، لذا كنت أعلم أنه من الممكن تحقيق نتيجة قوية، حتى بعد تحقيق الأوقات الجيدة، لا يزال من الصعب للغاية تحويلها إلى فوز والصعود على منصة التتويج، حيث يفصل بين جميع السائقين ومركباتهم بضعة أعشار من الثواني فقط، لذلك كان علي أن أقاتل بقوة للتأكد من تحقيقي مركز متقدم.

وأكد سعيه للصعود إلى منصة التتويج خلال مشاركته في الجولة الخامسة من بطولة الفورمولا 4 في 21 يوليو بحلبة بول ريكارد الشهيرة في فرنسا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز