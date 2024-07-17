منتخب الشراع يشارك في بطولتي المضيق والرباط

المصدر: الرباط - البيان

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بدأ منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث، مشاركته في بطولة المضيق الدولية 2024 والتي تقام على مياه البحر الأبيض المتوسط بإشراف الجمعية المغربية للشراع، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة كبيرة لعدد من لاعبي ولاعبات أفريقيا وأوروبا. وتأتي المشاركة في إطار حرص واهتمام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بتوفير فرص الاحتكاك لتطوير أداء عناصر المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات العالمية والقارية والإقليمية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتقل وفد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عقب نهاية بطولة المضيق إلى العاصمة المغربية الرباط لخوض منافسات بطولة الرباط الدولية التي تقام على مياه المحيط الأطلسي خلال الفترة من 22إلى 27 الجاري كمحطة إعدادية ثانية لعناصر المنتخب التي وصلت مبكراً إلى المغرب منذ بداية الشهر لإجراء معسكر تدريبي قصير.

وقال محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إن بطولتي المضيق والرباط تعدان من المحطات السنوية التي يقصدها نجوم ونجمات المنتخبات الوطنية ولاعبو ولاعبات الفرق والأندية والأكاديميات من أجل التحضير وتجهيز وصقل مهارات عناصر المنتخبات الوطنية.

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