الفجيرة البحري يشارك في بطولة العالم لفورمولا المستقبل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مشاركته ضمن بطولة العالم لفورمولا المستقبل على مستوى الناشئين التي تنطلق من 24 الجاري وتستمر حتى 28 منه بجمهورية لاتفيا، ويعد الفجيرة الفريق العربي الوحيد الذي يمثل الإمارات في البطولة من بين 12 دولة مشاركة في الحدث العالمي، ويدفع نادي الفجيرة بـ11 متسابقاً مواطناً من ناشئي أكاديمية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

جاء الإعلان عن تفاصيل المشاركة خلال مؤتمر صحافي عقده النادي بحضور أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس البعثة الذي أكد جاهزية فريق الفجيرة للناشئين للمشاركة في سباق الزوارق السريعة بلاتفيا مشيراً إلى أن المشاركة هذه السنة تختلف عن سابقاتها ونسعى إلى تحقيق مركز جيد وكذلك الوصول لمنصات التتويج، وتابع: سندفع بمتسابقين من عمر 7 إلى 16 عاماً في مختلف فئات السباق موجهاً الشكر لولاة الأمور على سماحهم لأبنائهم بالتواجد خلال هذه التظاهرة البحرية العالمية التي تفيدهم كثيراً في المستقبل مشيراً إلى أن الناشئين أكملوا إعدادهم لرفع اسم الإمارات عالياً في الحدث، متمنياً لهم التوفيق. وأشاد البلوشي بالدور الكبير الذي يقوم به مدربو الأكاديمية في تهيئة وتجهيز الناشئين.

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