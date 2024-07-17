12 ألف متفرج في ودية أمريكا وأستراليا للسلة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد 12 ألف متفرج المباراة الودية، التي جمعت بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا لكرة السلة، والتي أقيمت بالعاصمة أبوظبي، مساء أول من أمس، امتلأت بهم مدرجات صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، ضمن معسكر المنتخب الأمريكي في أبوظبي استعداداً لمشاركة «منتخب الأحلام» في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره الأسترالي 98 - 92 وسط حضور جماهيري غفير، في رقم قياسي لأول مرة لعدد الجماهير في مباراة كرة سلة بـ«الاتحاد آرينا» بأبوظبي.

وشارك المنتخب الأمريكي بكامل نجومه في بداية المباراة بتشكيلة ضمت الأسطورة ليبرون جيمس وستيفن كاري وأنتوني إدواردز وجويل إمبييد وجيسون تاتوم، بينما دفع المدرب ستيف كير ببقية النجوم على مدار المباراة يتقدمهم انتوني ديفيس. وعزز منتخب الولايات المتحدة تفوقه على أستراليا في تاريخ مواجهاتهما بـ 18 انتصاراً، ومن دون خسارة، إذ نجح نجوم المنتخب الأمريكي في إنهاء الربع الأول بنتيجة 32 - 21، بينما انتهى الربع الثاني 53 - 37، ووسع المنتخب الأمريكي الفارق في الربع الثالث، ووصل إلى 20 نقطة في منتصف الربع الثالث، ولكن المنتخب الأمريكي تراجع في الربع الرابع والأخير، ونجحت أستراليا في تقليص الفارق إلى ست نقاط فقط قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، واستمر حتى صافرة النهاية.

وتصدر انتوني ديفيز قائمة أكثر المسجلين للنقاط في المباراة بتسجيل 17 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، يليه ديفيد بوكر بـ 16 نقطة، وانتوني إدواردز بـ 14 نقطة، وبام أديبايو وإمبيد والنجم ليبرون جيمس بـ 10 نقاط.

ويسعى المنتخب الأمريكي الحائز 4 ميداليات ذهبية أولمبية إلى التألق من جديد في دورة الألعاب المقبلة في باريس مع منتخب يضم العديد من نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، فيما اعتبر أنه أكثر المنتخبات التي يستحق أن يطلق عليها «منتخب الأحلام» بعد المنتخب الذي كان يضم في صفوفه في تسعينيات القرن الماضي الأساطير أمثال مايكل غوردان.

وقال ستيف كير،مدرب المنتخب الأمريكي عقب اللقاء: «لعبنا مباراة جيدة، وكانت بمثابة تذكر للاعبين بأن علينا مواصلة اللعب بتركيز وقوة أكبر، وحققنا تقدماً كبيراً وتطوراً بعد المباراة الأولى في التحضيرات أمام كندا».

وأضاف: «أثق في مجموعة اللاعبين الأفضل على الإطلاق، تفوقنا منذ بداية المباراة وحتى منتصف الربع الثالث، ولكننا في الربع الأخير تنازلنا عن الكثير من النقاط، مما أدى إلى تحول في المباراة وعودة المنتخب الأسترالي، وتقليص النتيجة، أعتقد أنه درس جيد لنا، ومن الأفضل أن نتعلمه الآن وليس بعد ذلك، لأنه جاء في توقيت مناسب قبل الأولمبياد». وأشاد كير بأداء انتوني ديفيز، الذي قدم أداء مميزاً رغم مشاركته كبديل، في الوقت الذي يستمر غياب النجم كيفن دورانت، بسبب إصابة في الساق.

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