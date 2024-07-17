«صيفنا رياضي».. فعاليات مائية وثلجية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مختلف مناطق دبي العديد من الفعاليات الرياضية المشوقة الخارجية والداخلية، التي تتواصل خلال فصل الصيف، وتتنوع بين الرياضات المائية والثلجية وداخل الصالات، وفي مراكز التسوق المخصصة لمختلف فئات المجتمع، ومن بينها فعاليات مخصصة للسيدات فقط، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية، التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع.

ونظم مجلس دبي الرياضي فعاليات رياضية ممتعة لكبار المواطنين في قاعة «سكي دبي» الثلجية بمول الإمارات، بمشاركة منتسبي نادي «ذخر المجتمعي»، وذلك وفي إطار جهوده وفعالياته في مجال الدعم المستمر لفئة كبار المواطنين، وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة، والتعرف على أفضل الممارسات في التغذية السليمة والإسعافات الأولية البسيطة والتعامل مع حالات الإجهاد، وغيرها من المعلومات المفيدة، التي تجعل من ممارسة الرياضة نشاطاً يومياً أساسياً وفرصة للقاء أقرانهم وقضاء وقت ممتع ومفيد في مختلف المنشآت الرياضية المنتشرة في دبي.

إقبال كبير

وتشهد قاعة سكي دبي تنظيم العديد من البطولات الثلجية ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار من داخل خارج الدولة، ويقام معسكر السيدات الثلجي، الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية الثلجية المخصصة للسيدات فقط، وفعالية اليوغا الثلجية، والهايك الثلجي للسيدات، وبطولتي الريشة الطائرة وكرة الطاولة في الثلج، وبطولات التزلج على الجليد، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد، وغيرها العديد من الفعاليات، التي تشكل موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وتسهم في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف، الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها.

وتتواصل فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» وتتضمن بطولات كرة السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والبادل، والكريكت، والجري داخل مراكز التسوق، والسباحة، وكرة قدم الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، واللياقة البدنية، والجمباز الفني، واليوغا، والمصارعة، والرياضات الإلكترونية، والملاكمة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، والكاراتيه، وألعاب القوى، والأسكواش، والألعاب المائية، بالإضافة إلى الرياضات الثلجية بمختلف أنواعها.

كما تتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» العديد من الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعزز التنوع في الرياضات، من أجل توفير الفرص لمحبي الرياضة ولجميع أفراد المجتمع للمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة، التي تقام في مختلف المناطق بالإمارة، وتمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي، وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى وتوطيد العلاقة بينهم، عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين.

تنوع

وتضم دبي العديد من مناطق ممارسة الرياضة والنشاط البدني المتنوعة، ومن بينها ممرات الجري والدراجات الهوائية في مختلف المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والحدائق والشواطئ، والمراكز التجارية، التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفيز كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية على مدار العام، بما في ذلك شهور الصيف التي أصبحت مليئة بالفعاليات الرياضية والنشاط والحيوية، التي تقام المناطق الخارجية وداخل القاعات المكيفة، وفي المقدمة منها عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري، الذي يضم 46 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفز كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خاصة في فصل الصيف الذي كان يمثل في السابق موسم الراحة والخمول، وتحول بفضل التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة، التي تقام داخل القاعات المكيفة مثل عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري، الذي يضم 40 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة.

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