40 فعالية لكلباء خلال أسبوع «أنا رياضي»

المصدر: كلباء - البيان

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حقق نادي كلباء الرياضي رقماً مميزاً بعدد الورش والوحدات التدريبية التي نفذها في الأسبوع الثاني لصيف الشارقة الرياضي «أنا رياضي» ضمن برنامج «عطلتنا غير»، وذلك بتقديم 40 ورشة ووحدة تدريبية رياضية وعدد من المحاضرات الثقافية والفنية والإرشادية المنوعة، إضافة إلى الرحلات الترفيهية والتعليمية للمشاركين، ومن أبرز الورش المقدمة ورشة بعنوان السلامة الرقمية قدمتها اختصاصية التثقيف الاجتماعي بدائرة التنمية الاجتماعية لإمارة الشارقة بشائر حسن إسماعيل وكذلك ورشة «هويتنا أمانة»، إضافة إلى الورش الأخرى، كما شهد أسبوع «أنا رياضي» تقديم برامج أخرى عززت أنشطة البرنامج وأحدثت تبادلاً مميزاً بين المشاركين.

ومارس المشاركون رياضات كرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة ولعبة البولينغ ولعبة الحلقات، كما شارك النادي في فعاليات الألعاب المائية بنادي الحمرية، كما تم تنظيم ألعاب ترفيهية للمنتسبين، إلى جانب وزيارة الحدائق المعلقة في مدينة كلباء العريقة وشملت الزيارة ورشة تثقيفية عن الحدائق وأثرها في المحافظة على البيئة.

وثمن راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، دور اللجنة المنظمة على جهودهم المستمرة لإنجاح البرنامج الصيفي للنادي، مؤكداً أهمية التنوع في الفعاليات وبما يلبي احتياجات واهتمامات المشاركين وأهميته في تنشيط الحياة الرياضية والثقافية في المنطقة وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية للنادي.

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