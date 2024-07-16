منتخب ناشئي اليد يعسكر في البحرين استعداداً للآسيوية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد إقامة معسكر خارجي لمنتخب ناشئي اليد في مملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة من21 ولغاية 30 من شهر يوليو الجاري في المرحلة الأخيرة من الإعداد، تمهيداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها مدينة شيراز الإيرانية، خلال الفترة من 3 ولغاية 13 سبتمبر المقبل، ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين، وتضم قائمة المنتخب خلال المعسكر الخارجي 20 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني المكون من خالد أحمد البلوشي، ومساعده طارق إبراهيم، والإداري الجديد فيصل داوود.

ويغيب عن المعسكر 3 لاعبين لظروف خاصة وهم: خليفة البدواوي، وعبد الرحمن أحمد، وعمر شاه.

وأوضح خالد البلوشي أن المرحلة الحالية في تحضيرات المنتخب، والتي انطلقت في الأول من الشهر الجاري بتجمعات داخلية على مدار 5 أيام بالأسبوع هي الأهم، وفي سباق مع الزمن للوصول بالمنتخب لأعلى درجات الجاهزية البدنية.

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