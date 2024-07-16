«الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في غرب آسيا للجودو في الأردن

المصدر: إيهاب زهدي

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أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المشاركة في منافسات في بطولة غرب آسيا للجودو، والتي انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، أمس، وذلك ببعثة تضم 11 لاعباً والجهازين الإداري والفني، بإشراف عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي، وماجد خلف العويس إداري الفرق الرياضية، والمدرب إسلام عبد الفتاح الفني بإدارة المدير الفني للجودو.

يشارك النادي في منافسات الكاتا للأعمار تحت 18 سنة وفي الناشئين تحت 13 و15 سنة، ويتطلع النادي إلى تحقيق عدد من المكاسب أبرزها نيل الميداليات الدولية والاحتكاك مع اللاعبين الدوليين.

في سياق متصل، أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، أن النادي سيبحث مع اتحاد غرب آسيا استضافة وتنظيم النادي للنسخة المقبلة من بطولة غرب آسيا للجودو في الشارقة، مثمناً دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للجودو.

من جهته، أكد عبيد العسم السويدي عضو مجلس إدارة النادي، المشاركة بنخبة من اللاعبين الجدد، والذين تم استكشافهم وتطويرهم خلال الفترة المقبلة ويتطلع النادي إلى تأهيلهم تمهيداً للمشاركة بهم في الدورات الأولمبية مستقبلاً.

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