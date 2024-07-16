دورات متقدمة لـ«أكاديمية IFBB» للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالنجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB في دبي، مؤكداً أنها تسهم كثيراً في تطوير مستوى اللعبة ليس في الإمارات فحسب بل في كافة الدول الخليجية والعربية، موضحاً أن الاتحاد الدولي أصدر مؤخراً العديد من الدورات الحديثة في عالم اللياقة البدنية وكمال الأجسام، وهي:

دورة المدرب الشخصي في تدريبات اللياقة الوظيفية، وبرنامج الماجستير في اللياقة البدنية، وأساليب التدريب الحديثة لتمارين عالية الشدة، وأخصائي تمارين التحمل والمقاومة، إضافة إلى ⁠تمارين تحدي اللياقة البدنية، وبين سانتوجا، أن أكاديمية IFBB في دبي، تعد الأولى في تنفيذ وتطبيق تلك الدورات على المدربين والمنتسبين للعبة، وهو ما يوضح التنسيق الجيد بين إدارة الأكاديمية والاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في مقره بإسبانيا.

كما أكد رافائيل سانتوجا، أن أكاديمية IFBB في دبي، من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي على مستوى العالم، مطالباً مجلس إدارة الأكاديمية بالمحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة.

من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، تصريحات رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، والإشادة بدور الأكاديمية في عالم اللعبة، وهو الأمر الذي زاد من مسؤولية مجلس الإدارة في تقديم الأفضل من خلال الدورات التدريبية المتقدمة وتأهيل مدربي اللعبة بشكل احترافي يفيد النشء الصغير، كما أن دعم رافائيل سانتوجا لمنظومة العمل بالأكاديمية، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح.

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