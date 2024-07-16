ماكنتري يحقق ثاني ألقاب «النخبة» في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حقق اللاعب الإسكتلندي روبرت ماكنتري، لقب بطولة جينيسيس إسكتلندا المفتوحة، ضمن جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد نهاية دراماتيكية في الجولة الأخيرة من منافسات البطولة أول من أمس، ليحقق اللاعب حلمه بالتتويج أمام جماهير بلاده.

وتعتبر بطولة جينيسيس إسكتلندا المفتوحة، واحدة من بطولات سلسلة رولكس، لنخبة الأحداث الحصرية خلال الموسم، والتي تضم أيضاً بطولات: هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبي إم دبليو بي جي إيه الإنجليزية المفتوحة، وأبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة جولة دي بي ورلد.

وأنهى ماكنتري منافسات البطولة بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، ليحقق اللقب الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، لينطلق بسرعة الصاروخ، ويقطع 109 خطوات، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 1.571 نقطة هذا الموسم.

وحل بالمركز الثاني الأسترالي آدم سكوت برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكون من أبرز اللاعبين الذين تقدموا على ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الأسبوع، بانتقاله 36 مقعداً نحو المركز الخامس، بإجمالي 1.497 نقطة.

واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بالمركز الرابع، برصيد 14 ضربة تحت المعدل، وهو الذي يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي 3.236 نقطة.

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