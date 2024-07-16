«فيكتوري» جاهز لثاني جولات مونديال «إكس كات» في باليرمو   

المصدر: دبي - البيان

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يكتمل في مدينة باليرمو الإيطالية، غداً الأربعاء، وفد فريق فيكتوري، استعداداً لخوض مراحل جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، التي تنطلق منافساتها من الجمعة حتى الأحد المقبلين.

وتتجه بوصلة «آسياد البحار» نحو إيطاليا، في محطة جديدة، حيث يرأس وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة النادي، المدير التنفيذي، ويضم الوفد خالد خميس بن دسمال عضو مجلس الإدارة، وأحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري، والمتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 7، إضافة إلى أعضاء الطاقم الفني.

ويتطلع سفراء رياضة الإمارات في فريق فيكتوري، لمواصلة التألق، وتعزيز موقف الفريق في صدارة الترتيب العام للبطولة، بعدما نجح قائدا زورق فيكتوري 7، الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، من بلوغ قمة الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب الملاحقين.

ويعمل فريق فيكتوري في موسم 2024، على إهداء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اللقب السادس في تاريخ المشاركات في بطولة العالم «إكس كات»، والتي بدأت مع تأسيس البطولة، التي خرجت للعالم من شواطئ دولة الإمارات العربية المتحدة، وانضمت رسمياً للاتحاد الدولي عام 2010، ويتطلع الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي، إلى تكرار إنجازهما الكبير مع فريق فيكتوري عام 2017، واستعادة اللقب العالمي الكبير إلى خزائن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي حققه خمس مرات، أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017.

وكان زورق فيكتوري 7، قد سجل بداية ملحمية في أولى جولات بطولة العالم 2024، والتي جرت أحداثها في عروس الساحل الشرقي، إمارة الفجيرة، حيث جمع 65 نقطة، أهدته صدارة الترتيب، بعد حلوله ثانياً في السباق الرئيس الأول «30 نقطة»، وأولاً في السباق الرئيس الثاني «35 نقطة»، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد «65 نقطة».

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