34 لاعباً ولاعبة في معسكر «الكاراتيه»

المصدر: الشارقة - وام

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ينظم اتحاد الإمارات للكاراتيه معسكر إعداد داخلياً بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 34 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات العمرية، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي ستقام في الفلبين، خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس المقبل.

ويقام المعسكر بنظام التجمع على فترات متقاربة، على مدار الأسابيع المقبلة، ضمن خطة الإعداد. ويتضمن المعسكر إجراء اختبارات بدنية وفنية، لتطوير المهارات الحركية والتكتيكية للاعبين واللاعبات، وبرامج شاملة للارتقاء بقدراتهم، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد للمشاركة في البطولات المقبلة.

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