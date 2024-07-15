دبي تستضيف بطولة «بريميير بادل» في نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة «بريميير بادل P1 دبي»، التي تنظمها جالوب جلوبال، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر 2024، وهي جزء من سلسلة بطولات تضم 25 جولة، تتوزع على 18 دولة في خمس قارات.

يشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم، يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيمة، تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم).

وتستضيف دبي النسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1، وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الاستضافة لعدة أعوام، التي وقعها اتحاد الإمارات للبادل، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي مع جولة بريميير بادل، وشركة جالوب جلوبال، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «إن الدعم الاستثنائي المقدم من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للنسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 هو حافز كبير لاستضافة المزيد من الفعاليات. ولطالما دعمت القيادة الحكيمة في دولة الإمارات رياضة البادل، منذ الاعتراف بالبادل كرياضة رسمية في الدولة عام 2013، بالإضافة إلى دعمها العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى، التي أقيمت في السنوات اللاحقة».

وأضاف: «أقيمت بطولة العالم للبادل دبي 2022 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونقدم خالص الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير، الذي أدى إلى تطور رياضة البادل في الإمارة، ويتجلى ذلك في البنية التحتية المتطورة باستمرار، والتي تواكب تنامي شعبية هذه الرياضة على مر السنين».

وقال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «سعادتنا كبيرة بالتطور والنمو الذي بلغته رياضة البادل، بفضل دعم القيادة الرشيدة، حيث شهدت هذه الرياضة خلال سنوات قليلة تطوراً كبيراً وانتشاراً واسعاً في دولة الإمارات عموماً، ودبي تحديداً على مستوى عدد ممارسيها وزيادة عدد ملاعبها، وكذلك تنظيم البطولات الرياضية العالمية التي تستقطب نخبة المصنفين الأوائل على مستوى العالم.

كل هذا النجاح يؤكد العمل الدؤوب الذي يقوم به اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وكذلك انتشار ثقافة ممارسة هذه الرياضة وفوائدها الكبيرة على جميع ممارسيها». ستمنح بطولة بريميير بادل الجمهور فرصة جديدة لمتابعة أقوى المنافسات سيما مع مشاركة 256 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، والتي ستقام منافساتها في ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، التي استضافت عام 2022 النسخة الأكبر والأقوى من بطولة العالم للبادل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لطالما حرصت القيادة الرشيدة في دبي على دعم الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، بما يتماشى مع رؤيتها لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية المرموقة، بالإضافة إلى جعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. ونشكر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته لبطولة بريميير بادل P1 دبي، أكبر فعالية للبادل في الإمارة. ونتطلع لاستقبال الرياضيين والمشجعين من جميع أنحاء العالم في نوفمبر المقبل».

وقال إيفان موديا، مدير بطولة بريميير بادل P1 دبي والرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: «تؤكد رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للبطولة الدعم الاستثنائي، الذي تقدمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للقطاع الرياضي.

والتزامها باستضافة أبرز الفعاليات العالمية، ومن المتوقع أن تساعد البطولة على تطوير البنية التحتية للبادل في الإمارة وخارجها، حيث ستؤدي زيادة الاستثمار في الملاعب والمرافق إلى إتاحة هذه الرياضة للجميع، مما يسهم في تعزيز مستويات نموها وانتشارها».

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