الذيد بطل ألعاب القوى في «صيف الشارقة» الرياضي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن فريق ألعاب القوى بنادي الذيد من الفوز بالمركز الأول، والميداليات الذهبية في سباقات 200 متر، و400 متر، وتتابع 100 متر، ضمن منافسات بطولة «صيف الشارقة»، وضمن إطار«عطلتنا غير»، والتي استضاف منافساتها نادي المدام، ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مجلس إدارة النادي والمدرب سلام عمر بلبيسي، والمنشط الثقافي أبو بكر صالح، الذين بذلوا الجهد مع التفاني من أجل تحقيق الإنجاز.

وأعرب سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، عن فخره الكبير بالإنجازات، التي حققها فريق ألعاب القوى خلال فعاليات صيف الشارقة الرياضي، مؤكداً أهمية المشاركة الفعالة في هذه الأنشطة الرياضية، التي تسهم في بناء الشخصية، وتعزيز الروح الرياضية بين أفراد المجتمع، والتي تقام تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة.

وأضاف: «النادي يولي اهتماماً كبيراً لنشاطات صيفية متنوعة، حيث يسعى دائماً لتقديم الدعم والتشجيع للشباب والنشء، ليستفيدوا بشكل كامل من عطلتهم الصيفية، ويحققوا أقصى استفادة من التدريب والمسابقات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز