ستيف كاري: أجواء رائعة لـ «منتخب الأحلام» في أبوظبي         

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تتجه أنظار عشاق كرة السلة صوب صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، اليوم الاثنين، لمتابعة المواجهة، التي تجمع بين المنتخبين الأمريكي والأسترالي لكرة السلة، وتقام في الثامنة مساء، ضمن المعسكر التحضيري، الذي تحتضنه العاصمة لمنتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وصربيا استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتأتي مواجهة المنتخب الأمريكي، نظيره الأسترالي والصربي في أبوظبي، في أولى المحطات الدولية للمنتخب الأمريكي، ضمن سلسلة تضم ست مباريات قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وكان المنتخب الأمريكي استهل تحضيراته في أبوظبي، أول من أمس، بالصالة الرياضية لجامعة نيويورك بجزيرة السعديات، تحت قيادة المدرب ستيف كير، حيث خاض منتخب الأحلام تدريباته وسط تركيز عال على التحضيرات، من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد المقبلة.

ويضم المنتخب الأمريكي في صفوفه بمعسكر أبوظبي جميع نجومه وأساطير اللعبة، ضمن قائمته الأولمبية، يتقدمهم ليبرون جيمس أحد أعظم لاعبي كرة السلة في تاريخ دوري المحترفين الأمريكي، إلى جانب ستيف كاري وهو واحد من أفضل اللاعبين خلال الثلاثين عاماً الماضية، وكيفن دورانت. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأمريكي مباراته الثانية أمام المنتخب الصربي بعد غد الأربعاء، فيما تلتقي أستراليا مع صربيا غداً الثلاثاء.

وأبدى ستيف كاري نجم المنتخب الأمريكي لكرة السلة سعادته بمعسكر منتخب بلاده في أبوظبي قبل انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية، مؤكداً أهمية المعسكر بالنسبة للفريق واللاعبين والجهاز الفني في الوصول لأفضل مستويات الجاهزية قبل الحدث الأكبر. وقال في تصريحات صحافية على هامش مران المنتخب الأمريكي في أبوظبي: «الأجواء أكثر من رائعة هنا في أبوظبي، والتدريبات تسير بشكل جيد للغاية، المعسكر في أبوظبي مهم بالنسبة لنا لرفع مستوى الجاهزية والانسجام بين اللاعبين، كما أنه يمنحنا الفرصة للتركيز على الأمور، التي تحتاج إلى تطوير إلى جانب الدخول في أجواء الأولمبياد والعقلية، التي يجب أن نتمتع بها في المرحلة الحالية». وأضاف: «أعتقد أن كل المباريات التي نخوضها في المرحلة الحالية مهمة، ولعبنا مباراة مع كندا قبل وقت قصير».

وأشار نجم فريق غولدن ستايت ووريورز إلى أن المنتخبين الأمريكي والصربي يجمعهما تاريخ طويل من المواجهات القوية، وأن المباراة التي ستقام في أبوظبي بعد غد بين المنتخبين ستكون مفيدة لكليهما ضمن التحضيرات.

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