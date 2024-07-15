«الشارقة للشطرنج» يشارك في دولية باردوبيتسا بالتشيك

المصدر: الشارقة - البيان

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تغادر بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج البلاد، للمشاركة في بطولة باردوبيتسا الدولية بجمهورية التشيك خلال الفترة من 17 حتى 28 الجاري، وذلك ضمن خطة إعداد لاعبي فرق الرجال والفئات السنية بالنادي، ويرأس الوفد عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس النادي، وعمر نعمان آل علي، رئيس الجهاز الفني إدارياً للبعثة، والمدرب فيوريل مدرباً، ويضم الوفد اللاعبين: عبدالرحمن محمد الطاهر، وزايد سلطان الطاهر، وسعود جابر الزرعوني، وسالم عبدالرحيم بوعيون، وسيف أحمد الزرعوني، ويحيى الكاف، وصقر خميس بشكري، وراشد الحمادي، وحمد شعيب الكاف، وسلطان جابر الزرعوني، وسعود بدر الزرعوني، وخليفة محمد الحمادي، وسلطان أحمد المهيري، وأحمد علي بامطرف، وعبدالرحمن الحمادي. وتعتبر مشاركة النادي في البطولة ضمن المعسكر الصيفي السنوي، الذي ينظمه النادي للاعبين لإعدادهم لخوض المنافسات المحلية والعربية والدولية ضمن فئات تحت 8 سنوات حتى تحت 20 سنة والرجال.

وتوجه عمران عبدالله النعيمي رئيس الوفد بالشكر والتقدير، إلى رئيس النادي الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي لدعمه لمشاركة النادي واللاعبين، ولمجلس الشارقة الرياضي رئيساً وأعضاء لجهودهم التي يبذلونها خدمة للشباب والرياضة بالإمارة الباسمة، مؤكداً أن مشاركة النادي في المعسكرات الصيفية والنشاط الصيفي، تأتي تتويجاً للجهود التي تبذل لخدمة أبنائنا اللاعبين ورفع مستواهم الفني.

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