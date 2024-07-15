8 مسابقات تقام في موسم رجال اليد 2024 /2025

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد برنامج مسابقات الرجال للموسم الجديد 2024/ 2025 والتي تبلغ 8 مسابقات للمرة الأولى، والفرق المشاركة في موسم الرجال 9 فرق، بعودة فريق الوحدة لمصاف أندية الرجال الثمانية التي شاركت بالموسم الماضي، وهي: الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والجزيرة والعين ومليحة ودبا الحصن.

وأوضح الحمادي، أن مسابقات الموسم ستنطلق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل ببطولة كأس الإمارات لإفساح المجال لفريقي مليحة والجزيرة لمشاركتهما في البطولة العربية الـ 39 للأندية أبطال الدوري التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 ولغاية 25 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى إقامة مراسم قرعة مسابقات الكؤوس خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بمقر الاتحاد.

وأوضح الحمادي، أنه خلال إقامة منافسات مسابقة كأس الإمارات ستقام بطولة السوبر الإماراتي وتجمع بين بطلي الدوري والكأس للموسم الماضي، ممثلين بالشارقة صاحب إنجاز رباعية موسم 2024-٢٠٢٣، وشباب الأهلي الذي حل وصيفاً في مسابقة الكأس، ومن ثم بطولة الدوري العام مع بداية شهر نوفمبر، وسوف يتم تأجيل بعض المباريات خلال البطولة لمشاركة الشارقة الذي أكد مشاركته بالبطولة الآسيوية التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 13 ولغاية 25 نوفمبر المقبل.

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