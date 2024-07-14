ختام ناجح لمنافسات الجولة الـ2 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: وام

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أختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي تم تخصيصها لمنافسات "بدون بدلة" في كوكا كولا أرينا بدبي، وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية ومشاركة واسعة للاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

تعتبر الجولة الثانية من البطولة الأكبر والأحدث على أجندة فعاليات الجوجيتسو المحلية التي تتضمن خمس جولات، تقام في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، منها 3 جولات لفئة "البدلة" وجولتان لفئة "بدون بدلة".

كانت فعاليات البطولة بجولتها الأولى قد انطلقت مع منافسات فئة "البدلة" في شهر يونيو الماضي بمبادلة أرينا بأبوظبي.

واستقطبت الجولة الثانية من البطولة مشاركة لاعبين من مختلف الفئات بدءا من الناشئين والشباب وحتى فئتي الكبار والأساتذة، من 10 سنوات وحتى فوق 30 عاماً.

حضر منافسات اليوم وشارك في تتويج الفائزين سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضيه بالهيئة العامة للرياضة والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومنصور أحمد الكتبي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار وناصر محمد العبدول المدير الإقليمي لمنطقة دبي بمصرف أبوظبي الإسلامي، وفوزية محمد فريدون مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة لدى مجلس دبي الرياضي، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

وفي ختام منافسات الجولة الثانية نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق الصدارة، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، ونادي العين المركز الثالث.

كان نادي العين قد نجح في تصدر الجولة الأولى من البطولة التي تم تخصيصها لمنافسات فئة البدلة الشهر الماضي متفوقا على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفا وبني ياس ثالثا، وبالتالي يكون ناديا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين قد نجحا في اعتلاء منصة التتويج في أول جولتين من البطولة ما يعزز رصيدهما من النقاط وفرصهما في المنافسة على اللقب.

وأشاد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بمستوى التنظيم والمنافسة في الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، و توجه بالشكر والتقدير لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على الجهود المبذولة لإنجاح هذه البطولة المتميزة، مثمناً العمل المتواصل لترسيخ ريادة دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو.

وقال سعادته إن البطولة تعكس بوضوح التقدم الكبير الذي تحرزه رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات وأوضح أن النجاح الذي تحقق في هذه الجولة ثمرة للجهود المستمرة من قبل القائمين على التنظيم مؤكدا سعي الهيئة العامة للرياضة إلى دعم وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الرياضية التي تمكنهم من المنافسة على أعلى المستويات.

وتوجه بالشكر للأندية المشاركة مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية التي ترفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد سعادة محمد سالم الظاهري بالنجاح الكبير للجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي جرى تخصيص منافساتها لفئة بدون بدلة، مشيراً إلى أن هذا النجاح ثمرة دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتطوير رياضة الجوجيتسو وتوفير جميع مقومات الدعم لأبناء الوطن للتطور والنمو.

ونوّه الظاهري بنظام التصنيف المعتمد في البطولة الذي يهدف إلى ضمان التكافؤ بين اللاعبين وتعزيز روح التنافسية بين الأندية حيث يجري منح النقاط نظير حجم المشاركة والنتائج المحققة في الجولات والتي تعكس الأداء المميز والإنجاز المبني على عوامل متعددة مثل الاستراتيجية والتقنيات والمهارات.

وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تحفيز الأندية على الاستثمار الأمثل في المواهب والمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين في مختلف الفئات في جميع جولات البطولة لحصد النقاط وضمان المنافسة على اللقب.

بدورها قالت فوزية محمد فريدون إن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ترسي معايير إبداعية في التميز على صعيد تنظيم بطولات الجوجيتسو المحلية ما يعكس رؤية الاتحاد وجهوده المستدامة في نشر وتطوير الرياضة لتصبح جزءا من أسلوب حياة الأسر والعائلات والفئات المجتمعية المختلفة.

وأضافت أن الحضور الجماهيري الكبير من الأسر والعائلات، جسد الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، انطلاقا من دورها في ترسيخ قيم الانضباط والعزيمة والإصرار، التي تعتبر قيما أساسية لبناء جيل قوي ومسؤول.

وأوضحت أن مجلس دبي الرياضي يفخر بدعمه المستمر للرياضات الفردية ورياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص، والتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم واستضافة أبرز البطولات المحلية.

من جانبه أكد ثامر سعيد الشامسي مشرف الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين في نادي الحمرية الرياضي الثقافي أهمية المشاركة في هذه البطولة المتميزة التي تحمل اسما غاليا على جميع أبناء دولة الإمارات وتتفرد بالعديد من المزايا المهمة متوجها بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يبذل قصارى جهده في سبيل تطوير الرياضة وإيجاد البيئة النموذجية لإنتاج المواهب والأبطال.

وأضاف أن أبرز مكاسب هذه البطولة الرائدة يتمثل في تسليط الضوء على المواهب الصاعدة كونها تفسح المجال أمام أكبر مشاركة للاعبي الأندية والأكاديميات مشيداً بإدراج فئة تحت 12 عاما في منافسات بدون بدلة لما لها من آثار إيجابية على مستقبل اللعبة.

بدوره قال ماوريسيو أوروزكو مدرب أكاديمية أدما إن الجولة الثانية من البطولة أرست معياراً جديداً للمنافسات وتشكّل الإضافة القيمة لفئة تحت 12 عاما إلى منافسات بدون بدلة خطوة إضافية على طريق رعاية المواهب الشابة ومؤشرا مهما لاستدامة مستقبل الرياضة.

من جانبه أكد ريكاردو كونسيساو لاعب نادي الوحدة الفائز بذهبية فئة الكبار وزن 77 كجم أن مشاركته كانت تجربة مفيدة للغاية، خصوصا أنه اختتمتها بالتتويج بالذهبية، منوها بنجاحه في إضافة نقاط قيمة إلى رصيد النادي قد تكون حاسمة في نهاية جولات البطولة.

وعبر ناصر البريكي من أكاديمية "M.O.D " الإماراتية حزام أسود الفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 94 كجم عن فخره بهذا الإنجاز وتحقيق الميدالية الذهبية بعد منافسة قوية مع عدد من الأبطال.. منوها إلى أن النزالات لم تكن سهلة، وتوجه بالشكر للجهازين الفني والإداري وزملائه في الفريق، الذين كانوا عوناً وداعما كبيراً له لتحقيق هذا الإنجاز.

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