24 شوطاً بسباقات الهجن - سن الفطامين في ميدان الذيد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات سباق سن الفطامين التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

تضمن السباق 24 شوطا لسن الفطامين منها 8 لأهل الذيد مشتركات و4 صعوب لأهل الذيد و10مفتوحة وشوطان بدون علاج لأهل الذيد لمسافة 1500 متر.

ووفق نتائج المراكز الأولى في السباق حل بالمركز الأول بالشـــــــوط الأول (بـدون عـلاج ) مزنة لـ مطر محمد شطيط علي الكتبي والشـــــــوط الثاني ( بـدون عـلاج ) مناور لـ عبدالله سالم الخاصوني الكتبي و الشــــــــوط الثالث الظبي لـ سيف عبدالله مطر الخاصون و الشــــــــوط الرابع ممدوح لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني بزمن قدره 2:8:78 ( أفضل توقيت ) والشــــــــوط الخامس الشاهينية لـ سعيد سيف راشد سيف خصيف و الشــــــــوط السادس شاهين لـ ناصر عبيد راشد عبيد الطنجي والشــــــــوط السابع الشاهينية لـ سالم مصبح سعيد الكتبي والشــــــــوط الثامن هملول لـ علي خلفان الرفيسة الكتبي والشــــــــوط التاسع الشاهينية لـ سالم مصبح سعيد الكتبي والشــــــوط العاشر شاهين لـ سيف عبدالله مطر الخاصون و الشــــــوط الحادي عشر الحذره لـ طارش علي بخيت المسافري والشــــــوط الثاني عشر مشاغب لـ محمد غلام موسي احمد البلوشي والشــــــوط الثالث عشر الحذره لـ طارش علي بخيت المسافري والشـــــــوط الرابع عشر شاهين لـ عبدالله سالم الخاصوني والشــــــوط الخامس عشر الحذره لـ طارش علي بخيت المسافري والشــــــوط السادس عشر شاهين لـ عبدالله مبارك بن بناء الكتبي والشــــــوط السابع عشر الحذره لـ طارش علي بخيت المسافري والشـــــوط الثامن عشر سلاف لـ محمد خلفان حمد الحافري و الشـــــوط التاسع عشر الحذره لـ طارش علي بخيت المسافري وفي الشـــــوط العشرين درب لـ راشد عبدالله المتفيج الكتبي.

وفي أشــواط الصـعــوب فازت بالشـــــوط الواحد والعشرين هملولة لـ سعيد سالم عبيد بالعامري والشـــــوط الثاني والعشرين شاهين لـ محمد خلفان بالعامري والشوط الثالث والعشرين شواهين لـ مطر خليفة سعيد الكتبي والشوط الرابع والعشرين الصيرمي لـ محمد مهير سعيد الخاصوني.

وأكد سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن سباق سن الفطامين بميدان الذيد شهد منافسات قوية مثيرة لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من كافة أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز