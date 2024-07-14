دبي تستضيف بطولة بريميير بادل P1 في دورتها الأولى نوفمبر المقبل

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة "بريميير بادل P1 دبي" التي تنظمها جالوب جلوبال بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر 2024، وهي جزء من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في خمس قارات.

ويشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم إماراتي).

وتستضيف دبي النسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1، وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الاستضافة لعدة أعوام التي وقعها اتحاد الإمارات للبادل ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي مع جولة بريمير بادل وشركة جالوب جلوبال التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: "إن الدعم الاستثنائي المقدم من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للنسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 هو حافز كبير لاستضافة المزيد من الفعاليات.

ولطالما دعمت القيادة الحكيمة في دولة الإمارات رياضة البادل منذ الاعتراف بالبادل كرياضة رسمية في الدولة عام 2013، بالإضافة إلى دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الأخرى التي أقيمت في السنوات اللاحقة.

وأضاف الشيخ سعيد: "أقيمت بطولة العالم للبادل دبي 2022 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونقدم خالص الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم الكبير الذي أدى إلى تطور رياضة البادل في الإمارة، ويتجلى ذلك في البنية التحتية المتطورة باستمرار والتي تواكب تنامي شعبية هذه الرياضة على مر السنين".

وبدوره، قال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: "سعادتنا كبيرة بالتطور والنمو الذي بلغته رياضة البادل بفضل دعم القيادة الرشيدة، حيث شهدت هذه الرياضة خلال سنوات قليلة تطورًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في دولة الإمارات عمومًا ودبي تحديدًا على مستوى عدد ممارسيها وزيادة عدد ملاعبها وكذلك تنظيم البطولات الرياضية العالمية التي تستقطب نخبة المصنفين الأوائل على مستوى العالم. كل هذا النجاح يؤكد العمل الدؤوب الذي يقوم به اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وكذلك انتشار ثقافة ممارسة هذه الرياضة وفوائدها الكبيرة على جميع ممارسيها. ستمنح بطولة بريميير بادل الجمهور فرصة جديدة لمتابعة أقوى المنافسات سيما مع مشاركة 256 لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات، والتي ستقام منافساتها في ملاعب سوق دبي الحرة للتنس التي استضافت عام 2022 النسخة الأكبر والأقوى من بطولة العالم للبادل".

ومن جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "لطالما حرصت القيادة الرشيدة في دبي على دعم الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى بما يتماشى مع رؤيتها لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية المرموقة، بالإضافة إلى جعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. ونشكر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته لبطولة بريميير بادل P1 دبي، أكبر فعالية للبادل في الإمارة. ونتطلع لاستقبال الرياضيين والمشجعين من جميع أنحاء العالم في نوفمبر القادم".

وفي هذا الصدد، قال إيفان موديا، مدير بطولة بريميير بادل P1 دبي والرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: "تؤكد رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للبطولة الدعم الاستثنائي الذي تقدمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للقطاع الرياضي، والتزامها باستضافة أبرز الفعاليات العالمية. ومن المتوقع أن تساعد البطولة على تطوير البنية التحتية للبادل في الإمارة وخارجها، حيث ستؤدي زيادة الاستثمار في الملاعب والمرافق إلى إتاحة هذه الرياضة للجميع، مما يساهم في تعزيز مستويات نموها وانتشارها".

ويتولى اتحاد الإمارات للبادل تنظيم شؤون رياضة البادل في دولة الإمارات، وتأسس في عام 2014 وكان أحد أوائل اتحادات البادل في آسيا، ونال عضويته في الاتحاد الدولي للبادل عام 2016. وفي عام 2014، أصدرت الهيئة العامة للرياضة مرسوماً يقضي بالاعتراف بالبادل كرياضة رسمية تحظى بدعم كامل من الحكومة. كما تضم دولة الإمارات اليوم 30% من ملاعب البادل في قارة آسيا، ما يمثل 2% من إجمالي ملاعب البادل حول العالم.

ونجحت دبي على مدار سنوات عديدة في ترسيخ مكانتها كوجهة بارزة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية التي تجمع نخبة من ألمع الرياضيين في رياضات متنوعة، مما جعلها مركزاً عالمياً رائداً للتميز الرياضي. وتؤكد استضافة بطولة بريميير بادل P1 دبي قدرة الإمارة على مواكبة التوجهات العالمية في عالم الرياضة.

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