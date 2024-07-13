كريتشيكوفا بعد الفوز بلقب بطولة ويمبلدون: هذا أفضل يوم في حياتي

المصدر: وكالات

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أكدت نجمة التنس التشيكية باربورا كريتشيكوفا أن فوزها بلقب بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي تشكل اليوم الأفضل في حياتها.

وأحرزت كريتشيكوفا لقب ويمبلدون بعد الفوز على الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة السابعة عالميا بنتيجة 6 / 2 و2 / 6 و6 / 4 في المباراة النهائية.

وفازت اللاعبة التشيكية ببطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، كما أنه اللقب الثاني لها على مستوى بطولات جراند سلام بعد فوزها ببطولة رولان جاروس في عام 2021.

وسبق لباربورا كريتشيكوفا أن فازت بلقب بطولة ويمبلدون في منافسات زوجي السيدات مرتين في عامي 2018 و2022.

كما أصبحت كريتشيكوفا رابع لاعبة تشيكية تفوز ببطولة ويمبلدون للسيدات بعد كل من جانا نوفوتنا وبيترا كفيتوفا وبطلة العام الماضي ماركيتا فوندروسوفا.

وحققت بطلة ويمبلدون اللقب 12 من أصل 13 نهائي خاضته في مسيرتها بعدما حققت لقبين في منافسات الفردي وثلاثة ألقاب في الزوجي المختلط بينما حققت 7 ألقاب مقابل خسارة نهائي وحيد في منافسات الزوجي.

وفازت التشيكية أيضا بذهبية منافسات الزوجي في أولمبياد طوكيو الذي أقيم في 2021.

وقالت كريتشيكوفا "ليس لدي ما أقوله في الوقت الراهن، إنه أمر مذهل، هو بالطبع أفضل يوم في مسيرتي بملاعب التنس وكذلك أفضل يوم في حياتي".

وأضافت "من الصعب للغاية توضيح شعوري في الوقت الراهن، أود أن أهنئ جاسمين وفريقها، خاضت مسيرة متميزة على مدار أسبوعين، كانت مباراة نهائية رائعة وقاتلنا على كل نقطة".

وأشارت "أعتقد أنه لم يتوقع أحد أن أصل إلى النهائي، ولم يتوقع أحد أن أفوز بلقب ويمبلدون، مازلت لا يمكنني تصديق الأمر".

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