"الأمريكي لكرة السلة" يصل أبوظبي لمواجهة منتخبي أستراليا وصربيا

المصدر: البيان

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وصلت بعثة المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي مساء أمس الجمعة، ضمن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتستضيف صالة الاتحاد أرينا بالعاصمة أبوظبي، مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة متصدر تصنيفات كرة السلة العالمية، إذ يلتقي نظيريه الأسترالي الخامس عالمياً، والصربي الرابع عالمياً يومي 15 و17 يوليو على الترتيب، كما تقام مواجهة أخرى بين المنتخبين الأسترالي والصربي يوم 16 يوليو.

وتشهد أبوظبي مباريات المنتخب الأمريكي للعام الثاني على التوالي بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة.

وترسخ هذه الزيارة مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لاستضافة وإقامة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، بما تمتلكه من مقومات متطورة وبنية تحتية مميزة.

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