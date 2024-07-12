عبد العزيز النعيمي يكرم أبطال النسخة السابعة من "خليجية كواترو"

المصدر: وام

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أختتمت مساء أمس بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان ، منافسات النسخة السابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي نظمها مركز كواتروالرياضي على مدار 7 أيام متتالية بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج يمثلون 3 فئات مختلفة.

حضر الختام سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور "الراعي الذهبي للبطولة".

وحسمت ركلات الترجيح نتائج المباريات النهائية للفئات الثلاث ليتوج فريق أكاديمية نادي العين الإماراتي بطلاً لفئة تحت 12 سنة بعد فوزه في النهائي على أكاديمية سفنتين فور الكويتي بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ونال فريق الأكاديمية الأرجنتينية (الإماراتي) المركز الثالث بفوزه على أكاديمية أوليه البحريني 4-1.

وفي فئة تحت 14 سنة حافظ فريق أكاديمية أوليه على لقبه بطلاً لخليجية كواترو، بعد انتصاره على أكاديمية سمارت الكروية العماني بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ونال فريق أكاديمية ساوة العراقي المركز الثالث بفوزه على الأكاديمية الأرجنتينية بنتيجة 2-1.

وحصد فريق أكاديمية الجوهرة العماني أول ألقاب فئة تحت 16 سنة بفوزه على فريق الأكاديمية الأرجنتينية بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بفوز أكاديمية نادي العين على أكاديمية سبورت فور أوول بنتيجة 3-1.

وتوج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي "راعي الحدث" الفريق الفائز باللقب من كل فئة بدرع البطولة الذهبي والميداليات الذهبية، وحصل صاحب المركز الثاني على الدرع الفضي والميداليات الفضية، بينما نال صاحب المركز الثالث من كل فئة الميداليات البرونزية.

وفي فئة الجوائز الفردية تحت 12 سنة ، نال هزاع محمد حمد من أكاديمية نادي العين لقب أفضل لاعب في البطولة، وخالد السجاري من أكاديمية سفنتين فور أفضل حارس، وحازم محمد عبد السميع من أكاديمية نادي العين جائزة الهداف برصيد 3 أهداف.

وفاز حمد إسماعيل اسحق من الأكاديمية الأرجنتينية بجائزة أفضل صانع ألعاب، وعلي عبد العزيز من أوليه أفضل مدافع، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب لسعيد مصطفى من أكاديمية أوليه، وأفضل إداري لأحمد سعد من أكاديمية نادي العين وفاز بلقب الفريق المثالي فريق الأكاديمية الأرجنتينية.

وحاز فريق أكاديمية أوليه على 3 جوائز فردية في فئة تحت 14 سنة، بحصول كيتا أبوبكر على لقب الهداف برصيد 6 أهداف، وخالد وليد أفضل صانع ألعاب، وجاسم محمد جاسم أفضل مدافع، وحصد فريق أكاديمية سمارت لقبين فرديين بفوز لاعبه كمال الدين أحمد بجائزة أفضل لاعب في البطولة، والقيصر الجلندي أفضل حارس.

فيما فاز فريق أكاديمية ساوة بجائزة الفريق المثالي ونال مدربه سلام عبد الله جائزة المدرب الأفضل، وحظي فريق أكاديمية سفنتين فور بجائزة فردية وحيدة بفوز طلال مصطفى بلقب أفضل إداري.

وفي فئة تحت 16 سنة حصد الحسن علي إبراهيم من أكاديمة الجوهرة جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعلي جاسم من الأكاديمية الأرجنتينية أفضل حارس، وعدي وسيم من أكاديمية العين هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وفاز محمد وليد من سبورت فور بلقب أفضل صانع ألعاب، ومايد صالح من الأكاديمية الأرجنتينية أفضل مدافع، وليوناردو من الأكاديمية الأرجنتينية أيضا أفضل مدرب وأحمد سعيد من أكاديمة الجوهرة أفضل إداري، فيما ذهبت جائزة الفريق المثالي لفريق أكاديمية ليو العراقي.

وتم تكريم الجهات الراعية للبطولة بتسليم ممثلي دائرة التنمية السياحية وجمعية الإحسان الخيرية ومجموعة لافيش للعطور الدروع التذكارية فيما تم تكريم المساهمين في إنجاح البطولة دائرة التشريفات والضيافة ومستشفى عجمان التخصصي، إلى جانب تكريم حكام المباريات علي الشحي رئيس لجنة الحكام وعبد الله الهرمودي ومحمد ناصر القيواني.

وشمل التكريم نجوم وأساطير الكرة الخليجية النجم السعودي سعيد العويران، والنجم الكويتي جمال مبارك،والنجم العماني هاني الضابط، والمدرب البحريني القدير رياض الذوادي، بالإضافة إلى النجم العيناوي حميد فاخر.

وتوجه عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، بالشكر والتقدير للوفود الخليجية المشاركة ، والرعاة والمساهمين في تنظيم الحدث، منوها بارتفاع عدد الأكاديميات المشاركة في البطولة، والتطور الكبير في مستوى الأداء مؤكداً ان النسخة السابعة من البطولة حققت جميع أهدافها التنظيمية والفنية والاجتماعية.

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