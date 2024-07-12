مشاركة إماراتية في دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة بالبحرين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بنجاح كبير فعاليات الدورة التدريبية الدولية الأولى، التي نظمتها أكاديمية اللجنة الأولمبية البحرينية «برنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة 2023»، والتي أقيمت برعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وشهدت الدورة تخرج 81 دارساً ودارسة في 6 دورات إدارية وفنية.

استغرقت الدورة التي شاركت فيها نسرين علي بن سالم درويش، رئيسة قسم النشاط الرياضي النسائي بنادي النصر الرياضي الإماراتي وضابط خدمات الموارد البشرية أول في بلدية دبي، وهي الوحيدة من دولة الإمارات التي درست في البرنامج إلى جانب العديد من المشاركين من الجنسين من الدول العربية والخليجية، وتعد نسرين درويش المتخرجة الأولى على المستوى الرياضي من العنصر النسائي بالدولة بهذا البرنامج الهادف، والذي استمر على سنة كاملة مقسمة على 6 مراحل دراسية عملية شملت 3 أيام دراسية صباحية، حاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه.

من جانبها، وجهت نسرين درويش الشكر والتقدير إلى القائمين على الأكاديمية الأولمبية البحرينية وللمحاضر الدولي الدكتور نبيل طه، موضحة أن شهادة الدبلوم، إضافة لخبراتها السابقة لأكثر من 15 عاماً في المجال الرياضي، ولتعزيز دور بنت الإمارات المساهمة بدرجة كبير في النجاحات التي تشهدها دولتنا الحبيبة بجميع المناشط، والتي ترسخ الاهتمام الكبير والدعم بلا حدود الذي توفره قيادتنا الرشيدة لأبنائها وبناتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز