سلسلة السباقات المائية موسم 2024/ 2025.. 13 سباقاً عبر 5 قارات

المصدر: لندن - البيان

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كشفت سلسلة السباقات المائية الأكثر إثارة، عن جدول موسم 2024/2025، الذي يضم أحداثاً جديدة في البرازيل، ألمانيا، سويسرا، وأوكلاند، بالإضافة إلى سباق العودة إلى بريطانيا، وسيمتد الموسم على مدار 12 شهراً من نوفمبر المقبل وحتى نوفمبر 2025، من خلال 13 سباقاً عبر خمس قارات.

ينطلق موسم 2024 - 2025 من دولة الإمارات، بدءاً من سباق جائزة الإمارات دبي الكبرى للإبحار من 23 إلى 24 نوفمبر المقبل، وينتهي بالسباق النهائي الكبير لجائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي 2024/ 2025 والذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي من 29 إلى 30 نوفمبر 2025».

ومن ثم، تتوجه البطولة العالمية إلى نصف الكرة الجنوبي لخوض فعاليات متتابعة في نيوزيلندا من 18 إلى 19 يناير 2025، وأستراليا من 8 إلى 9 فبراير 2025، كما سينطلق سباق جائزة ITM نيوزيلاندا الكبرى للإبحار لأول مرة في أوكلاند، والتي تعد أكبر مدن نيوزيلندا، والتي تضم نسبة كبيرة من عشاق السباق المتحمسين. ومن هناك، تأخذ الإثارة طريقها إلى ميناء سيدني الشهير.

وتعود البطولة إلى لوس أنجليس من 15 إلى 16 مارس 2025، قبل زيارة أحد مواقع السباق الأكثر حماساً في الموسم، وهو خليج سان فرانسيسكو من 22 مارس إلى 23 سبتمبر 2025، في مشهد خلاب من أمام جسر البوابة الذهبية.

وبعد ذلك، سيظهر فريق مبادلة البرازيل للإبحار الشراعي المعلن عنه أخيراً، لأول مرة على أرضه، في سباق جائزة البرازيل الكبرى للإبحار الشراعي من 3 إلى 4 مايو 2025. ليعود الدوري إلى المدينة التي لا تنام، للمشاركة في سباق جائزة مبادلة نيويورك الكبرى للإبحار الشراعي من 7 إلى 8 يونيو 2025.

وتتضمن الجولة الأوروبية من موسم 2024/2025 العودة التي طال انتظارها لسباق جائزة بريطانيا العظمى للإبحار الشراعي من 19 إلى 20 يوليو 2025، وزيارة ثالثة إلى تورنتو من 6 إلى 7 سبتمبر 2025، ضمن جائزة روكوول إيطاليا الكبرى للإبحار. ويتبعها زيارة رابعة إلى مدينة قادس الأندلسية، ضمن سباق الجائزة الكبرى للإبحار في إسبانيا من 4 إلى 5 أكتوبر 2025.

كما سيتم استضافة حدث جديد في ألمانيا من 16 إلى 17 أغسطس 2025، ولكن لم تحدد المدينة بعد، وحدث آخر في جنيف، سويسرا من 20 إلى 21 سبتمبر 2025، ويختتم موسم 2024/2025 بحدث إضافي خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر2025، ثم العودة إلى أبوظبي للمشاركة في النهائي الكبير وأكبر جائزة نقدية في تاريخ الإبحار الشراعي.

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