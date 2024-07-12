منتخب السلة يخوض 8 مباريات ضمن بطولة "وليام جونز" الدولية

المصدر: وام

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يخوض منتخب الإمارات لكرة السلة 8 مباريات خلال مشاركته في النسخة الـ 43 من بطولة كأس "وليام جونز" الدولية لكرة السلة التي تقام بالصين تايبيه خلال الفترة من 13 إلى 21 يوليو الجاري.

تشارك في البطولة 9 فرق ومنتخبات هي الإمارات والولايات المتحدة، والفلبين واليابان وأوكرانيا وماليزيا وأستراليا والصين تايبيه الدولة المضيفة التي تشارك بفريقين.

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ليخوض كل فريق 8 مباريات ويفوز باللقب متصدر الترتيب.

ويستهل منتخب الإمارات مشاركته بمواجهة فريق سترونج جروب الفلبيني، غداً .

وأوضح عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، أن منتخبنا الوطني يخوض هذه البطولة في إطار ، تحضيراته للمشاركات المقبلة، وهي البطولة الخليجية في أغسطس المقبل بالبحرين، والبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة التي تستضيفها الإمارات في بداية نوفمبر المقبل تليها في الشهر نفسه التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة السلة 2025.

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