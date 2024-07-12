مكتبة محمد بن راشد تنظم بطولة الشطرنج الخاطف بمشاركة 50 لاعباً

المصدر: وام

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج منافسات دوري الشطرنج الخاطف يوم 19 يوليو الجاري احتفاءً باليوم العالمي للشطرنج الذي يصادف 20 يوليو من كل عام بهدف دمج عالمي الشطرنج والقراءة معا ما يعزز المهارات الذهنية والثقافية للمشاركين.

يشارك في البطولة أكثر من 50 لاعب شطرنج من محبي القراءة يتنافسون وفق نظام الجولات المتعددة للفوز بمجموعة قيمة من الكتب المميزة، التي تشمل إصدارات حديثة في مجالات الأدب والعلوم والفنون.

وأوضح الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن البطولة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية ترفيهية تُثري العقول وتُشجع التفكير النقدي والإبداعي، لافتاً إلى أن الشطرنج والقراءة أدوات قوية لتنمية المهارات الذهنية، وتجسد التزام المؤسسة بتعزيز الثقافة والمعرفة بالمجتمع.

من جانبه أكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج أن البطولة تأتي ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز الأنشطة التي تنمي المهارات الذهنية والإبداعية وتعكس التزام الاتحاد بدعم المجتمع وتوفير منصات تفاعلية لتطوير القدرات العقلية باستخدام الشطرنج وسيلة تعليمية وترفيهية.

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