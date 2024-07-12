الإمارات .. 40 عاماً في "الألعاب الأولمبية"

المصدر: وام

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بدأت الرياضة الإماراتية مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية منذ 40 عاماً وتحديداً في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984،

ومنذ ذلك التاريخ تواصل الإمارات الحضور الأولمبي بانتظام، وصولاً للدورة الـ11 “باريس 2024”، والتي تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، وتشارك فيها الإمارات بـ 14 رياضياً ورياضية، في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

وعلى مدار الدورات الـ10 الماضية، شهدت المشاركات الإماراتية، تطوراً تدريجياً سواء من حيث عدد الرياضيين أو نوعية المشاركات، والتي تكللت بالتتويج بميداليتين، ذهبية للشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في الرماية، وبرونزية لسيرجيو توما في الجودو.

وتفصيلاً، كانت بداية الحضور الإماراتي في الأولمبياد في دورة لوس أنجلوس 1984، والتي شهدت مشاركة الإمارات بـ7 رياضيين تنافسوا جميعهم في ألعاب القوى، وهم إبراهيم عزيز، وخميس الجربي، وسلطان مرزوق، وشداد سعيد، ومبارك إسماعيل، ومحمد عبدالله، وهلال محمد.

وفي أولمبياد سيؤول 1988، ارتفع عدد بعثة الإمارات إلى 12 رياضياً موزعين بين السباحة والدراجات.

وفي أولمبياد برشلونة 1992، بلغ عدد أفراد البعثة 10 رياضيين شاركوا في ألعاب القوى والدراجات والسباحة.

وفي أولمبياد أتلانتا 1996، شاركت الرياضة الإماراتية بـ5 رياضيين في 5 ألعاب لأول مرة هي ألعاب القوى، والدراجات، والرماية، والسباحة، والبولينج (لعبة استعراضية).

وفي أولمبياد سيدني 2000، شاركت الإمارات بـ 4 رياضيين في 3 رياضات هي الرماية، والسباحة، وألعاب القوى، وهم كل من الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في رماية الاسكيت، والشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في رماية الدبل تراب، وخاض أيوب سالم الماس منافسات السباحة بسباق 50م حرة، وعلى خميس النيادي بسباق200 م جري ضمن منافسات ألعاب القوى.

وجاءت أولمبياد أثينا 2004، لتكون نقطة مضيئة تاريخية لرياضة الإمارات بعد 20 عاماً من أول مشاركة لها، حيث شاركت الإمارات في تلك الدورة بـ4 رياضيين في 3 رياضات هي الرماية والسباحة وألعاب القوى، وحقق الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم إنجازاً تاريخياً بتتويجه بالذهبية الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية بالأولمبياد وذلك في منافسات الرماية المزدوجة من الحفرة.

وفي أولمبياد بكين 2008، شاركت الإمارات بـ 8 رياضيين في 7 رياضات للمرة الأولى بعد انضمام 3 رياضات جديدة هي الجودو، والتايكواندو، والشراع، إضافة إلى رياضات الرماية، والفروسية، والسباحة، وألعاب القوى.

وفي أولمبياد لندن 2012، شاركت الإمارات بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها، بعد تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم للمرة الأولى إلى النهائيات، وبلغ عدد الوفد الرياضي 32 رياضياً في 7 رياضات هي كرة القدم، والرماية، وألعاب القوى، والشراع، والسباحة، ورفع الأثقال، والجودو.

وشهدت أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، محطة الإنجاز الثانية في تاريخ الرياضة الإماراتية التي شاركت في تلك الدورة بـ13 رياضياً في 5 رياضات هي الرماية، وألعاب القوى، والدراجات، والسباحة والجودو، حيث استطاع توما سيرجيو التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات الجودو بوزن 81 كجم، وهي الميدالية الثانية للإمارات في تاريخ الأولمبياد، كما شهدت تلك الدورة المشاركة النسائية الأولى للإمارات في الألعاب الأولمبية ممثلة في ندى البدواوي أول سباحة إماراتية تشارك في الأولمبياد.

وفي أولمبياد طوكيو 2020، التي تأجل إقامتها إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا، شاركت الإمارات بـ 5 رياضيين في 4 رياضات هي الرماية والجودو والسباحة وألعاب القوى.

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