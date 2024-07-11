44 لاعباً ولاعبة في معسكر "الريشة الطائرة" بدبي استعداداً لـ"الآسيوية"

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة معسكر إعداد من 5 إلى 18 أغسطس المقبل في دبي بمشاركة 44 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات استعداداً لمشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا في سلطنة عمان ودورة الألعاب المدرسية الدولية "البحرين 2024" في أكتوبر القادم.

ويأتي المعسكر ضمن الإعداد للمشاركة في بطولتين محليتين، الأولى للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 سنة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل ، والثانية لفئة 17 سنة والكبار والمقررة يومي 14 و15 من شهر سبتمبر أيضاً، وغيرها من الفعاليات الأخرى ضمن روزنامة الفترة القادمة.

ويتضمن المعسكر اختبارات بدنية لتطوير المهارات الحركية والتكتيكية، وبرامج شاملة بهدف الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، ضمن الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد جعفر إبراهيم مدير التطوير في الاتحاد الدولي ومسؤول مشروع دبي لتطوير الريشة الطائرة أن الشراكة والتعاون مع الاتحاد الإماراتي تهدف لتعزيز التطور الذي حققته، ودعم انتشارها على نطاق واسع.

وقال "هناك جهود لتوسيع دائرة انتشار اللعبة في المدارس، وتعزيز فرص التدريب والتطوير، وزيادة قاعدة اللاعبين والمدربين، وتنظيم البطولات، وتنفيذ برنامج "وقت الريشة"، والنتائج التي تحققت تعكس مؤشرات إيجابية تتويجاً لجهود التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي منذ 2014 بموجب اتفاقية مدتها 4 سنوات للارتقاء باللعبة وتطويرها من خلال تنفيذ برنامج الاتحاد الدولي "وقت الريشة".

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