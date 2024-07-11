الرياضات الجوية يشيد بمشاركة المرزوقي في إسبانيا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أشاد اتحاد الامارات للرياضات الجوية بمشاركة الطيار الصغير عبد الله ناصر المرزوقي في بطولة إسبانيا الدولية للطيران اللاسلكي اكستريم فري ستايل فئة فيكس وينج.

وقال يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية: إن المرزوقي يعد أصغر لاعب مشارك في البطولة، إذ لم يتجاوز 12 عاماً، وتوقع أن يكون محل تقدير وإعجاب المنظمين والمشاركين، مشيداً بأداء الطيار الواعد في التدريب ومتوقعاً مستقبلاً طيباً في المرحلة المقبلة.

من جانب آخر وقعت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات 2024 اتفاقية تعاون مشترك مع فندق جولدن يتوليب ميديا بدبي، بهدف توفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين والمشاركات في البطولة، ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الرياضات الجوية يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد، ومن جانب الفندق حمد الكلباني، مدير عام الفندق، بحضور محمد محجوب، المدير المالي للبطولة.

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