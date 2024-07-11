تتويج «المهام الخاصة» بطلاً للجوجيتسو في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي منافسات بطولة (المدير العام) للجوجيتسو والدفاع التكتيكي، والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية في الصالة الرياضية بنادي الجزيرة بأبوظبي، وبمشاركة 650 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية.

وكرم اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات قطاع المهام الخاصة لفوزه بالمركز الأول، وقطاع الأمن الجنائي بالمركز الثاني، وقطاع العمليات المركزية لحصوله على المركز الثالث مشيداً بأداء اللاعبين وجهود تنظيم البطولة بصورة رائدة للفئات العمرية تحت سن 30 عاماً وأكبر من 30 عاماً والتنافس الكبير المفعم بالنشاط والحيوية.

وحاز قطاع المهام الخاصة على لقب البطولة بحصوله على (23) ميدالية شملت (10) ذهبية و (9) فضية و (4) برونزية، وحصل قطاع الأمن الجنائي (الوصيف) على (31) ميدالية شملت (9) ذهبية و (6) فضية و (13) برونزية، وحاز قطاع العمليات المركزية على المركز الثالث وحصل على (13) ميدالية شملت (6) ذهبية و (5) فضية واثنتين برونزيتين، و هذه لبطولة تعد الثانية وأبرزت المهارات المتميزة لدى اللاعبين واكتشاف بعض المواهب الجديدة.

وهنأ العميد خالد عبد الله خوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، الفرق الفائزة وأشاد بالمنافسات والقدرات العالية لدى اللاعبين من مختلف القطاعات الشرطية مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام برياضة الجوجيتسو، وتعميق مفهومها بين المنتسبين.

وأشاد بالأداء المتميز والكبير والروح الرياضية العالية لدى اللاعبين في بيئة تنافسية أسهمت في رفع الجاهزية البدنية للمنتسبين بما ينعكس على جهودهم الاحترافية في استدامة الأمن والأمان بالمجتمع.

وقدم الشكر إلى اللاعبين والحكام والمنظمين وكل من شارك في إنجاح البطولة وهنأ الفائزين والفائزات على النتائج المتميزة وتمنى لهم التوفيق في البطولات المقبلة.

وحضر مراسم التتويج العميد محمد حسين خوري نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية نائب رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعقيد سهيل محمد الخييلي نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والمقدم محمد ناصر العيسائي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

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