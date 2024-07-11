محاضرة عن التعليق الرياضي في «الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع ورشاً تدريبية مكثفة لمنتسبي النشاط الصيفي، بهدف تعريفهم على كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ. حضر الورشة عدد كبير من المنتسبين الذين استفادوا من شرح متخصص حول التعامل مع الإصابات الشائعة مثل الجروح والكسور والحروق، يعكس هذا النشاط التزام النادي بتعليم وتطوير مهاراتهم، ويسهم في بناء بيئة آمنة وصحية لجميع المشاركين خلال فترة النشاط الصيفي.

وفي إطار فعاليات «عطلتنا غير» لعام 2024، قدم المعلق الرياضي عبد المجيد الجسمي ورشة عمل مميزة بعنوان «المعلق الرياضي» لمنتسبي النشاط الصيفي. شارك المنتسبون في هذه الورشة لاستكشاف فنون التعليق الرياضي وأسراره، من خلال تعلم كيفية نقل الأحداث الرياضية بأسلوب مثير ومشوق.

وأكد علي الجلاف، عضو مجلس إدارة النادي، أن النشاط الصيفي لهذا العام يضم 100 لاعب من الفئة السنية من 6 حتى 12 سنة يمارسون عدداً من الأنشطة الرياضية والشطرنجية والفكرية والترفيهية، ويستمر المعسكر حتى الأول من أغسطس القادم.

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