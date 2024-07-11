عمار السدراني ومريم عيسى يحرزان لقب بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: وام

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فاز عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج بلقب بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للشطرنج التي نظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن الأجندة السنوية للنشاط المحلي.

وتصدر السدراني قائمة المشاركين مسجلاً 8 نقاط في 9 جولات، وتلاه إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 6.5 نقطة متساوياً مع زميله في النادي نفسه أحمد فريد الذي حل ثالثاً.

وفازت مريم عيسى لاعبة نادي دبي للشطرنج بلقب فئة السيدات بعدما حصلت على 7 نقاط من 9 جولات، متساوية مع زينب درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والتي جاءت ثانية.

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