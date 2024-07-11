اللجنة المنظمة تستعرض الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

المصدر: وام

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عقد اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اجتماعاً استعرض خلاله آخر الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والمقرر انطلاقها في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بين 6 و10 أغسطس المقبل.

وتستضيف العاصمة أبوظبي البطولة للعام الثالث على التوالي، بمشاركة واسعة تتجاوز 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 45 دولة.

ترأس الاجتماع سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الامارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة حيث تم الاطلاع على كافة تحضيرات اللجنة المنظمة واللجان الفرعية لاستضافة البطولة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ورفع الحضور أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة، للدعم الكبير للرياضة والرياضيين، مؤكدين أن كل ما حققته رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الإماراتية من تقدم ونجاح وإنجازات ما هو إلا ترجمة للرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة.

وتابع الإجتماع سبل الارتقاء بالمعايير المعتمدة في تنظيم واستضافة البطولات، للتأكيد على المساهمة في تعزيز ريادة العاصمة أبوظبي في توفير التجارب المبتكرة للرياضيين والجمهور على حد سواء، بما يؤكد على مكانتها كعاصمة لرياضات الفنون القتالية ووجهة لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري إن العاصمة أبوظبي تستضيف نسخة جديدة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لتمنح المجتمع الرياضي العالمي مجدداً فعالية رياضية متميزة على كل الأصعدة، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية للبطولات الرياضية الاستثنائية، وتؤكد الثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية.

وأوضح أن الاجتماع استعرض الخطط والاستعدادات لاستضافة البطولة بالتنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان اخراجها وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومن المقرر أن توفر البطولة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية لتشكل منصة مميزة للتفاعل المجتمعي وتمنح ضيوف أبوظبي تجارب إستثنائية تبرز الغنى الثقافي والحضاري للدولة.

وأضاف أنه مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، يستعد منتخبنا الوطني لخوض المنافسات وفق برنامج تدريبي مكثّف، حيث يسعى أبطالنا إلى التفوق وتقديم أداء عال يمكّنهم من التميز وحصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن تمديد البطولة ليوم إضافي مقارنةّ بالنسخة الماضية لاستيعاب أكبر عدد من اللاعبين، في ظل الإقبال اللافت على التسجيل والمشاركة من مختلف دول العالم، ويعكس هذا الأمر مدى النمو الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلظة على مستوى العالم.

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