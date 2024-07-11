زايد العيناوي يفوز ببطولة الإمارات للشطرنج للأشبال

المصدر: دبي - البيان

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توج العيناوي زايد آل علي بكأس وذهبية بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للأشبال تحت 8 سنوات التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في دبي. كما حقق شقيقه حمدان آل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للأشبال تحت 10 سنوات.

وأشادت شيخة عبد الله العريف الظاهري، الأمين العام المساعد لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بهذه الإنجازات المتميزة لأشبال النادي، وأهدت الإنجازات إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تقديراً للدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي بإشراف ومتابعة الأمين العام عارف العواني.

وأكدت شيخة الظاهري أن هذه الإنجازات تعكس سلامة قاعدة الأشبال والناشئين بالنادي، خاصة بعد نجاح منتدى العين للشطرنج للمدارس ورياض الأطفال في اجتذاب عدد كبير من الأشبال الجدد من مدارس العين.

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