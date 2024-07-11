الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم للشباب 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك المنتخب الوطني لرياضة الشراع الحديث في منافسات بطولة العالم للشباب 2024، التي تنطلق في بحيرة غاردا الخلابة في شمال إيطاليا السبت المقبل، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 1600 متسابق ومتسابقة يمثلون 75 دولة حول العالم.

ويمثل منتخبنا الوطني في التحدي العالمي الذي يحظى باهتمام كبير من الاتحاد العالمي لرياضات الشراع الحديث، بطلنا الصاعد محمد إسماعيل الحوسني الذي سيخوض منافسات قوارب ألكا 6 والتي ستجمعه مع نخبة من الأبطال الشباب الصاعدين ممن هم تحت 19 عاماً، حيث سيتنافسون على المراكز الأولى في الطريق نحو تحقيق الحلم الأولمبي مستقبلاً.

ويتطلع بطلنا الحوسني إلى ظهور جيد بعد بروز موهبته مع المنتخبات الوطنية ومع فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المشاركات المحلية والدولية، كما تأتي مشاركته العالمية هذه بعد تألقه في النسخة الثلاثين من بطولة البارح الدولية للشراع الحديث التي استضافتها مملكة البحرين الشقيقة بمشاركة 10 دول، وحصوله على المركز الثالث في منافسات تحت ١٩ سنة في منافسات ألكا 6.

ويغادر محمد إسماعيل الحوسني مساء اليوم متوجهاً إلى مدينة ميلانو عاصمة الشمال الإيطالي ومنها مباشرة إلى بحيرة غاردا الخلابة لبدء المهمة واستكمال التحضيرات استعداداً للانطلاقة المرتقبة يوم السبت والمشاركة في المنافسات التي تستمر يومياً حتى موعد الختام يوم 20 الجاري.

تجربة

وقال الدكتور كابتن خالد محمد العويس عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، رئيس اللجنة الفنية إن مشاركة بطلنا الحوسني تأتي في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتأهيل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وتوفير فرص الاحتكاك اللازمة من أجل تجهيزهم لكبرى المناسبات في الطريق نحو تحقيق حلم المشاركة الأولمبي مستقبلاً وخلق جيل قادر ومتسلح بالتجربة للمنافسة على الصعود إلى منصات التتويج العالمية والدولية والإقليمية.

وثمن العويس الدعم المتواصل والتعاون المستمر من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وجميع الأندية التي تلعب دوراً محورياً في تجهيز وتدريب وتأهيل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والذين أثبتوا قدراتهم من خلال النجاحات الكبيرة التي تحققت أخيراً عالمياً وقارياً وإقليمياً.

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