منتخب أستراليا للسلة يعلن قائمته لمعسكر أبوظبي استعداداً للأولمبياد

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن المنتخب الأسترالي عن تشكيلته النهائية التي تضم مجموعة من أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، وذلك قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية باريس 2024. وقبل التوجه نحو العاصمة الفرنسية، من المقرر أن يشارك الفريق المدعم بمجموعة من نجوم اللعبة في عدد من المباريات في أبوظبي، وتضم ثلاث مباريات استعدادية مهمة تقام بين 15 و17 يوليو المقبل ضمن فعالية مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي 2024.

ونجح المنتخب الأسترالي، المصنف الخامس عالمياً، بالفوز ببطولة آسيا لكرة السلة 2022 وبالميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ويستعد المنتخب الأسترالي لخوض مواجهة مهمة في مباراته الأولى ضمن فعالية مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي يوم 15 يوليو، حيث يلتقي نظيره الأمريكي الذي يضم 12 لاعباً من أبرز نجوم كرة السلة الأمريكية.

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