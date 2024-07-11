نادي الذيد الثقافي الرياضي ينظم مسابقة اللياقة البدنية

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار فعاليات «صيف الشارقة الرياضي»، نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي مسابقة رياضية للياقة البدنية ضمن برنامج الأسبوع الثاني «أنا رياضي»، وتأتي هذه المسابقة كجزء من سلسلة من الفعاليات والبرامج التي ينظمها نادي الذيد برعاية مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، بهدف تنمية مهارات الشباب الرياضية واكتشاف المواهب.

وشهدت المسابقة مشاركة مميزة من أندية المنطقة الوسطى، حيث تنافس فيها كل من نادي مليحة، ونادي البطائح، ونادي المدام، ونادي الذيد، وقد تميزت المسابقة بروح التنافس العالية والأداء الرائع الذي أظهره المشاركون.

وتعد مسابقة اللياقة البدنية التي نظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي ضمن فعاليات «صيف الشارقة الرياضي» فرصة ثمينة لتنمية مهارات الشباب الرياضية واكتشاف المواهب الجديدة في المنطقة الوسطى. تهدف المسابقة إلى تعزيز روح التنافس الصحي بين الأندية المشاركة وتطوير مستوى اللياقة البدنية للرياضيين، إضافة إلى تعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط، بتنظيمها هذه الفعالية، يسهم نادي الذيد في خلق بيئة رياضية محفزة تدعم رؤية مجلس الشارقة الرياضي في بناء جيل رياضي متميز وصحي.

مهارات

وأشاد الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج، بأهمية هذه المسابقة في استثمار مهارات الشباب واستقطاب المواهب الرياضية، قائلاً: «تعد هذه المسابقة فرصة رائعة للشباب لإبراز مهاراتهم الرياضية وتطويرها، ونحن نهدف من خلالها إلى خلق جيل رياضي متميز»، موجهاً الشكر لنادي الذيد على التنظيم والإبداع.

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