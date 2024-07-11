10 ميداليات للشارقة للمرأة في بطولة التايكواندو بكازاخستان

المصدر: الشارقة - البيان

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عاد فريق التايكواندو بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، في أعقاب مشاركته في بطولة كازاخستان الدولية المفتوحة للتايكواندو بحصيلة وافرة من الميداليات المنوعة، بلغت 10 ميداليات، (4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات)، وهي حصيلة إيجابية ومميزة، حققتها لاعبات النادي صغيرات السن تحت 10، و12، و14 سنة في مستهل مشوارهن في مجال اللعبة. وشهدت البطولة مشاركة كبيرة ومميزة من قبل بطلات ونجوم عدد كبير من دول أوروبا وآسيا، وكانت مفيدة للاعبات النادي في مستهل مشوارهن التنافسي في مجال اللعبة، وفي إطار تحضيراتهن لمنافسات الموسم المقبل.

وكان الفريق استكمل فترة وجوده بكازاخستان بالدخول في معسكر دولي مفتوح هناك، ضم العديد من فرق اللعبة التي كانت مشاركة في البطولة، تخلله خوض مجموعة من المباريات الودية مع لاعبات الفرق الأوروبية والآسيوية التي شاركت في البطولة.

وضمت قائمة فريق لاعبات الشارقة: رقية راشد الظنحاني، ميثاء راشد المهلبي، جنة يوسف حميد، خولة محمد المازمي، شيخة حسين الزرعوني، ماريا بدر الأنصاري، مروة زهير محمد، شما محمد السويدي، مهرة وليد الشامسي، ألحان جاسم، ميرة محمد السويدي، وجواهر محمد البلوشي، فيما رافق الفريق عبد الله حاتم كمدير فني، بجانب كل من الإدارية منال شميط، والمدربة أينور.

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