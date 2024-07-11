173 سباقاً للجري في مراكز التسوق بدبي خلال 15 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس دبي الرياضي، 173 سباقاً للجري والمشي داخل كبرى مراكز التسوق في مختلف مناطق دبي خلال 15 عاماً منذ إطلاق المجلس لهذه المبادرة الرائدة التي تهدف لنشر رياضة الجري، وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من المساحات الكبيرة والأجواء الرائعة داخل مراكز التسوق الشهيرة في دبي وتحقيق فائدة رياضية ومجتمعية لهم.

وحققت المبادرة انتشاراً واسعاً بما تحققه من فوائد عدة على صحة وسعادة أفراد المجتمع، وتعزيز علاقة الربط بينهم وبين مراكز التسوق، وأيضاً لما تشكله المبادرة من إضافة على مستوى جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويقام سباق فيتزي للجري الأحد 14 يوليو في مركز الواحة بمنطقة القوز الذي تنظمه شركة فيت أون كليك للفعاليات، ويستضيف سوق التنين 2 سباقي دراغون مارت للجري الذي تنظمه شركة تري ريس للفعاليات، ويقام سباق للجري في مركز دبي هيلز للتسوق الذي تنظمه أكاديمية سوبر سبورت، وسباق إرادة في مردف سيتي سنتر الذي تنظمه شركة إندورانس سبورتس، وسباق مدينة وافي للجري الصيفي الذي يقام في مركز وافي للتسوق.

واستضاف مركز مردف سيتي سنتر، سباق الجري العائلي للعام الثالث على التوالي الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار وأقيم برعاية آر إكس كوفي. وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة كل من فوزية فريدون، مدير قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، وسعيد محمد القاز مؤسس آر إكس كوفي راعي الحدث. وحصل الفائزون على هدايا قيمة مقدمة من أبرز العلامات التجارية الرياضية في مركز مردف سيتي سنتر. واستضافت مراكز ابن بطوطة، ومول الإمارات، وميركاتو، وبرجمان العديد من سباقات الجري التي شارك فيها مئات المتسابقين.

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