ريباكينا تلاقي كرايتشيكوفا في نصف نهائي ويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

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بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الـ 21 بسهولة 6 - 3، 6 - 2 أمس.

واحتاجت ريباكينا (25 عاماً) المتوجة باللقب عام 2022، إلى 61 دقيقة فقط لتحقيق الفوز. وستلعب الكازاخستانية التي خرجت من ربع النهائي في العام الماضي، أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المتأهلة إلى هذا الدور للمرة الأولى، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وفي بطولة الرجال، بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانياً عالمياً، نصف النهائي من دون أن يلعب جراء انسحاب الأسترالي أليكس دي مينور بسبب الإصابة قبل ساعات معدودة من المواجهة المنتظرة بينهما. وسيواجه الصربي الأحد في نصف النهائي الفائز من مباراة الأمريكي تايلور فريتز، والإيطالي لورنتسو موزيتي.

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