منتخب الجودو يبدأ مرحلة الإعداد الثانية لأولمبياد باريس في إسبانيا اليوم

المصدر: برشلونة - وام

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تبدأ اليوم المرحلة الثانية قبل الأخيرة من الإعداد البدني لمنتخب الإمارات الوطني للجودو، ضمن معسكره التدريبي الدولي المشترك والمقام حالياً في منطقة «جوان غامبر» الرياضية بمدينة برشلونة الإسبانية.

ويستعد منتخب الجودو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، من 27 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

وشهدت الفترة التحضيرية الأولى من المعسكر الحالي للمنتخب الوطني، الإعداد النفسي للمجموعة الحالية من عناصر الفريق، حسب الخطة المقررة ضمن برنامج الاستعداد، وتنطلق في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري التحضيرات الفنية المطلوبة لتجهيز جميع عناصر منتخبنا الوطني للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

واطلع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، على الاستعدادات الجارية في المعسكر الحالي بإسبانيا لإعداد وتأهيل اللاعبين، من خلال البرامج التدريبية قبل أولمبياد باريس، مؤكداً أهمية المشاركة الإيجابية في الألعاب الأولمبية، وعكس الصورة المشرفة عن الرياضة الإماراتية التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.

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