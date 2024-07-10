أقوى نزالات بطولة «يو إف سي» أبوظبي 3 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد «يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، للعودة إلى أبوظبي خلال أمسية قتالية مليئة بالحماس، حيث يتواجه كوري ساندهاجن، المصنف ثانياً في فئة وزن البانتام، وعمر نور محمدوف، المصنف تاسعاً، في نزال مميز، السبت الموافق 3 أغسطس المقبل. وتقام الفعالية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتشهد عودة ساندهاجن إلى أبوظبي من أجل ترسيخ مكانته كأفضل لاعب في فئة وزن البانتام، بينما يسعى عمر نور محمدوف، الذي يتمتع بسجل خال من الخسائر مقابل 17 انتصاراً، لإحراز فوز استثنائي خلال نزاله مع ساندهاجن.

وأكد عمر نور محمدوف على أهمية دعم وتشجيع الجمهور له، وقال: «لا شك أن دعم الجمهور ضروري، وأثق بالحصول على دعمهم في تلك الأمسية. ويشجع معظم الجمهور في الولايات المتحدة لاعبيهم المفضلين، إلا أنني متأكد من أنهم سيكونون في صفي خلال هذا النزال». وأعرب نور محمدوف عن أهمية الدعم في تحفيزه على الرغم من الضغط الذي يفرضه، وقال: يفرض دعم الجمهور ضغطاً ومسؤولية كبيرة أثناء النزال، إلا أنني سعيد بذلك.

وعلق على تصريح كوري ساندهاجن حول مزايا النزال من خمس جولات بقوله: أستطيع مواصلة النزال بعد ثلاث جولات، ولا أعتقد أن الأمر سيكون صعباً لأنني مستعد.

وأكد محمدوف، على دور إرث عائلته في تشجيعه على مواصلة التدريب والتركيز، حيث قال: يستمر إرث العائلة في تحفيزي، وينبغي علي التماسك ومواصلة التدريب والقتال من أجل تحقيق الانتصارات. ويفضل نور محمدوف استخدام أسلوب الضرب والمصارعة في مواجهة ساندهاجن لإنهاء النزال، حيث قال: «بالتأكيد سأحاول التغلب على ساندهاجن، حتى لو واجهت صعوبة خلال تبادل الضربات.

وعلق نور محمدوف على النمو الذي حققته الفنون القتالية المختلطة في أبوظبي، مشيراً إلى أن خوض نزالين تستضيفهم أبوظبي خلال هذا العام يمنح الرياضيين إمكانية التدرب في موطنهم وخوض نزالات على الصعيد المحلي، وقال: إنه تقدم كبير بالنسبة لرياضيي الفنون القتالية المختلطة، لا سيما أنه أصبح بإمكاننا خوض النزالات في دولة الإمارات والتدرب في موطننا بالوقت نفسه، بدلاً من الذهاب إلى الولايات المتحدة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

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