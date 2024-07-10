إقبال كبير على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تزايد الإقبال على تذاكر سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 20224، تزامناً مع تسجيل لويس هاملتون انتصاراً دام انتظاره أكثر من سنتين ونصف وذلك منذ فوزه الأخير على حلبة جدة في عام 2021، حيث حقق المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في مسيرته المكللة بالنجاحات بتحقيق 9 انتصارات على حلبة سيلفرستون.

ويترقب عشاق الفورمولا 1 في جميع أنحاء العالم، النسخة السادسة عشرة من جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس، حيث يختتم هاملتون مسيرة امتدت 11 عاماً مع فريق مرسيدس توج خلالها ببطولة العالم للسائقين 6 مرات وسجل العديد من الأرقام القياسية، قبل أن ينتقل إلى فريق فيراري لموسم 2025، ليحل مكان الإسباني كارلوس ساينز، الذي لم يحدد وجهته الجديدة بعد.

ويختتم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024 الموسم الأطول في مسيرة الرياضة، وشهد الموسم المكون من 24 سباقاً خلال نصفه الأول مجموعة من النتائج غير المتوقعة، من ضمنها تحقيق فريق فيراري المركزين الأول والثاني في سباق أستراليا، حيث أضاف ساينز فوزاً جديداً إلى انتصاراته بعد إعلان فريق فيراري التخلي عنه ليحل لويس هاملتون محله ابتداءً من موسم 2025. وكان إعلان رحيل هاملتون عن الفريق الذي حقق معه بطولة العالم للسائقين ست مرات مفاجأة لغالبية متابعي الرياضة، فيما يتطلع مشجعو فريق فيراري بفارغ الصبر لاستقبال السائق البريطاني في صفوف فريق الحصان الجامح.

كما تشهد بطولة العالم للفورمولا 1 لأول مرة منذ عام 2021، فوز أربع فرق بسباقات الجائزة الكبرى، وفاز ستة سائقين من فرق ريد بول وفيراري ومكلارين ومرسيدس خلال السباقات الـ 12 الأولى على روزنامة البطولة لهذا العام، ما يؤكد على احتدام المنافسة في هذا الموسم.

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